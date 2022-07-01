Глава "Нафтогаза" Витренко: отсутствие газа из РФ в ЕС причинит ему "боль"

По словам главы украинской компании "Нафтогаз" Юрия Витренко, Европе придётся трудно без российского газа, и обратился к лидерам ЕС с просьбой перетерпеть вызванную газовым кризисом "экономическую боль". Слова политика приводит издание The Financial Times.

"Витренко предупредил, что отлучение Европы от российского газа, который составлял около трети всего импорта Евросоюза до войны, причинило бы континенту "экономическую боль", — говорится в статье.

Глава "Нафтогаза" убеждён, что санкции против России должны быть гораздо более жёсткими, чем те, что вводит лидеры ЕС, опасающиеся дальнейшего роста цен и экономического спада.

"Запад не так жесток в санкциях, как должен был бы быть", — сказал глава украинской компании.

Также Витренко боится, что на фоне газового кризиса Запад может перестать поддерживать Киев.

Также издание обратило внимание, что в случае уменьшения поступления российского газа в Европу пострадает и сама Украина, которая будет получать на четверть меньше газа от объёмов потребления прошлого года.