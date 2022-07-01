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Глава "Нафтогаза" Витренко: отсутствие газа из РФ в ЕС причинит ему "боль"

Экономика

По словам главы украинской компании "Нафтогаз" Юрия Витренко, Европе придётся трудно без российского газа, и обратился к лидерам ЕС с просьбой перетерпеть вызванную газовым кризисом "экономическую боль". Слова политика приводит издание The Financial Times.

Глава "Нафтогаза" Витренко: отсутствие газа из РФ в ЕС причинит ему "боль"

"Витренко предупредил, что отлучение Европы от российского газа, который составлял около трети всего импорта Евросоюза до войны, причинило бы континенту "экономическую боль", — говорится в статье.

Глава "Нафтогаза" убеждён, что санкции против России должны быть гораздо более жёсткими, чем те, что вводит лидеры ЕС, опасающиеся дальнейшего роста цен и экономического спада.

"Запад не так жесток в санкциях, как должен был бы быть", — сказал глава украинской компании.

Также Витренко боится, что на фоне газового кризиса Запад может перестать поддерживать Киев.

Также издание обратило внимание, что в случае уменьшения поступления российского газа в Европу пострадает и сама Украина, которая будет получать на четверть меньше газа от объёмов потребления прошлого года.

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Автор: Светлана Нерадовская
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