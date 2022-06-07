Киев предлагает Европе импортировать электроэнергию из Украины

Судя по заявлениям представителей киевского режима, у тамошних деятелей возник возник ещё один план относительно того, как лишить Россию части доходов.

Рассказал об этом плане не кто иной, как глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

В эфире Bloomberg TV пан Витренко поведал, каким образом Европа может в кратчайшие сроки отказаться от импорта природного газа из России. Поможет в этом, по его мнению, комбинация мер. Надеяться на поставки сжиженного природного газа из США Витренко не рекомендует. По его словам, это не поможет заместить поставки газа из России в краткосрочной перспективе.

Что же советует европейцам глава украинского "Нафтогаза"? Не самой, надо заметить, эффективной компании в мире. Так вот, Юрий Витренко рекомендует ЕС повышать энергоэффективность, переключаться на другие источники энергии, возможно, временно даже на уголь и атом. А ещё искать альтернативных поставщиков.

В частности, по мнению Витренко, Евросоюз мог бы рассмотреть в качестве экспортёров страны Ближнего Востока.

А ещё глава "Нафтогаза" сделал другое предложение. Уж трудно сказать, такое ли, от которого трудно отказаться, или нет, но Витренко предлагает Евросоюзу импортировать из Украины электроэнергию. Да столько, что это поможет заместить до десяти миллиардов кубометров российского газа.

В общем, если в ЕС прислушаются к советам главы "Нафтогаза", то эта "комбинация мер", по его словам, позволит Европе "вообще перестать покупать российский газ".

Едва ли, впрочем, в Брюсселе испытывали большую потребность в советах из Киева. Там, разве что, не обсуждали активно увеличение импорта электроэнергии из Украины. По крайней мере, в таких масштабах, чтобы рассматривать это как альтернативу поставкам российского газа.

В Евросоюзе сейчас заявляют о том, что не рассматривают эмбарго на импорт газа из России, поскольку не готовы от него отказаться.

Однако, в европейских странах постоянно заявляют о намерении постепенно отказаться от импорта российского газа. В качестве мер для достижения этого предлагается нарастить поставки СПГ — прежде всего из США, но также из Катара и африканских государств. Рассматриваются планы по увеличению поставок газа по трубопроводам из Азербайджана, стран Северной Африки, в проекте — из месторождений в Восточном Средиземноморье.

Но и при всём том, европейских потребителей призывают переходить в режим жёсткой экономии. В частности, понижать температуру отопления жилья. Правда, как эти рекомендации будут восприняты, покажет время.