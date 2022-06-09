Служба внешней разведки РФ: Зеленский согласился с аннексией Украины Польшей

Руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что лидер Украины Владимир Зеленский планирует передать страну под контроль Варшавы.

"Мы видим, что киевская хунта уже согласилась с аннексией Украины Польшей и добровольно сдаёт ей государственный суверенитет", — заявили в СВР России.

Как подчеркнул Нарышкин, польские власти начали действовать с целью захвата чужой страны. При этом её лидеры передают Варшаве данные государственной важности, в том числе сведения о налогоплательщиках, сказали в службе.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский предупредил, что Польша мечтает "отгрызть" Западную Украину.