Руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что лидер Украины Владимир Зеленский планирует передать страну под контроль Варшавы.
"Мы видим, что киевская хунта уже согласилась с аннексией Украины Польшей и добровольно сдаёт ей государственный суверенитет", — заявили в СВР России.
Как подчеркнул Нарышкин, польские власти начали действовать с целью захвата чужой страны. При этом её лидеры передают Варшаве данные государственной важности, в том числе сведения о налогоплательщиках, сказали в службе.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский предупредил, что Польша мечтает "отгрызть" Западную Украину.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
В результате столкновений с союзными войсками России и Народной милиции в рядах украинской армии зафиксировано резкое падение численности профессиональных военнослужащих.