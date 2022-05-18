Мединский: "Польша при первом же удобном случае "отгрызет" у Украины земли"

Польша при первом же удобном случае отгрызёт у Украины Западную Украину. Это сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

На своём выступлении на просветительском марафоне "Новые горизонты" общества "Знание" он заявил, что Варшава может воспользоваться нынешней украинской ситуацией в своих интересах.

"Ни секунды не сомневаюсь, что "друг Польша" отгрызет у "друга Украины" западные земли", — заявил Мединский.

Две недели польский президент Анджей Дуда дал свой прогноз по исчезновению польско-украинской границы.

О польских планах присоединить Незалежную также сообщили бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.