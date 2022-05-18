Польша при первом же удобном случае отгрызёт у Украины Западную Украину. Это сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.
На своём выступлении на просветительском марафоне "Новые горизонты" общества "Знание" он заявил, что Варшава может воспользоваться нынешней украинской ситуацией в своих интересах.
"Ни секунды не сомневаюсь, что "друг Польша" отгрызет у "друга Украины" западные земли", — заявил Мединский.
Две недели польский президент Анджей Дуда дал свой прогноз по исчезновению польско-украинской границы.
О польских планах присоединить Незалежную также сообщили бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Наёмник из Великобритании приехал воевать за Украину, однако вскоре сложил сдался в плен. Он рассказал о том, что увидел в Буче после отхода из города русских.