The Cradle: Киев полностью передаёт управление государством Польше

Новые соглашения между Польшей и Украиной будут означать "мягкую аннексию" Варшавой западных территорий Украины, пишет для портала The Cradle бразильский журналист Пепе Эскобар.

По его словам, польские власти намерены извлечь большую выгоду из конфликта и усилить свое военно-политическое, экономическое и культурное влияние на западе Украины. Полякам разрешат избираться в органы власти Украины и претендовать на должность конституционных судей.

Журналист считает, что Киев полностью передаёт управление украинским несостоявшимся государством Польше.

"Варшаве даже не придется посылать войска", — пишет Эскобар.

Неделю назад президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что в Верховную Раду будет внесен проект закона об особом правовом статусе граждан Польши на Украине. Глава государства заявил о планах упростить пересечение границы между двумя странами.

В конце апреля директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что США и Польша прорабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над "историческими владениями" на Украине.

Как сообщалось ранее, украинский кризис позволил Польше осуществить давнюю мечту: Западная Украина была аннексирована без ввода войск.