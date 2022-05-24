Партия социалистов Молдавии опровергла задержание экс-президента Додона

Зампред партии социалистов Молдавии Влад Батрынча заявил, что бывшего руководителя республики Игоря Додона не задерживали. Об этом рассказали американские журналисты.

Как напомнили в Reuters, Додон является председателем партии социалистов. Он присутствовал в офисе и дома во время обысков, подчеркнул Батрынча.

Ранее в Генпрокуратуре Молдавии сообщили, что экс-лидера страны подозревают по четырём статьям УК:

ст. 324 "Пассивная коррупция",

ст. 181 п. 2 "Финансирование партии криминальной организацией",

ст. 337 "Предательство родины",

ст. 330 п. 2 "Незаконное обогащение".