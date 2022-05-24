Зампред партии социалистов Молдавии Влад Батрынча заявил, что бывшего руководителя республики Игоря Додона не задерживали. Об этом рассказали американские журналисты.
Как напомнили в Reuters, Додон является председателем партии социалистов. Он присутствовал в офисе и дома во время обысков, подчеркнул Батрынча.
Ранее в Генпрокуратуре Молдавии сообщили, что экс-лидера страны подозревают по четырём статьям УК:
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Формирования киевского режима применяют станции контрбатарейной борьбы западного производства.