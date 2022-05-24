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Автор Евгения Васильева

Бывшего президента Молдавии задержали на 72 часа по подозрению в госизмене

Мир

Пресс-секретарь Генпрокуратуры Марианна Кёрпек заявила, что экс-лидера Молдавии Игоря Додона задержали на трое суток. Политика обвинили в государственной измене.

Как напомнила представитель ведомства, в отношении бывшего президента страны завели уголовное дело. Силовики проводят обыски в доме и других помещениях, которыми владеет Додон, отметила Кёрпек.

"Следственные мероприятия продолжаются. Он (Додон. — Прим. ред.) задержан на 72 часа", — подчеркнула пресс-секретарь Генпрокуратуры.

Ранее Кёрпек сообщила, что Додона заподозрили в коррупции и предательстве родины.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
молдавия коррупция игорь додон
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