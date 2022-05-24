Прокуратура: экс-президента Молдавии Додона заподозрили в предательстве родины

Бывшего президента Молдавии Игоря Додона заподозрили в пассивной коррупции, незаконном обогащении и предательстве родины. Об этом заявила пресс-секретарь Генпрокуратуры Марианна Керпеек.

По её словам, антикоррупционная прокуратура Молдавии и специалисты Службы информации и безопасности проводят обыски в доме Додона.

В интервью РИА Новости Керпеек пояснила, что экс-президента подозревают в возможном получении взятки от бизнесмена Владимира Плахотнюка.

Пресс-секретарь Генпрокуратуры подчеркнула: дело было открыто на основании обоснованного подозрения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 324 ("Пассивная коррупция"), ст. 181 п. 2 ("Финансирование политической партии со стороны криминальной организации"), ст. 337 ("Предательство родины") и ст. 330 п. 2 ("Незаконное обогащение") Уголовного кодекса Молдавии.

"Подробности предоставим позже", — сказала Керпеек.

Ранее Додон призвал Кишинёв не вмешиваться в конфликт на Украине.