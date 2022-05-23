Немецкий политик Кизеветтер: Шольц тянет время — "Он не хочет победы Украины"

Немецкий политик Родерих Кизеветтер обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в том, что он специально "тянет время" и ему не нужна победа Украины. Он подчеркнул, что Германия могла бы раньше предоставить необходимую помощь Киеву.

Политик уточнил, что только часть обещанной военной поддержки находится на пути в Незалежную из-за "необъяснимых колебаний" Шольца.

"Украине нужны бронетранспортеры и основные боевые танки, и первые могли быть поставлены давно. Пока поставлено ноль", — цитирует политика WELT. — Я не понимаю нашего канцлера. Я думаю, он тянет время. Боюсь, канцлер не хочет, чтобы Украина выиграла эту войну".

Для чего необходимо канцлеру, Кизеветтер не уточнил.