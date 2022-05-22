Германия передаст Украине летальное оружие, а также деньги на закупку необходимого. Решение об этом уже принято. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц в воскресенье, сообщают украинские СМИ.
"Мы попросили немецкую оружейную промышленность сообщить, какие материалы она может поставить в ближайшее время. Украина сейчас сделала выборку из этого списка. Мы предоставим ей также деньги, необходимые для закупки", — сказал Шольц.
Канцлер Германии также добавил, что среди прочего вооружения, как и раньше, будут противотанковое оружие и средства перехвата, а также боеприпасы и то, что может быть использовано в артиллерийском бою.
Заметим, ранее автор немецкого издания Spiegel написал, что переговоры между Берлином и Варшавой по вопросу поставок Польше новейших танков Leopard зашли в тупик.
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