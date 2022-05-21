Германия отказалась передать Польше новые танки из-за их отсутствия

Германия не может поставить Польше новейшие танки Leopard из-за их отсутствия, сообщает Spiegel. Переговоры по этому вопросу между Берлином и Варшавой зашли в тупик, отмечает издание.

Ранее Польша передала Украине свои танки и потребовала заменить их немецкими Leopard и обязательно новыми. Однако власти Германии заявили, что в бундесвере в настоящее время нет таких новых танков, а их оперативное производство пока невозможно.

"Проблема вряд ли может быть решена. В оборонном ведомстве Германии заявили, что быстрая поставка новейших Leopard просто невозможна. В самом бундесвере пока нет последних моделей, лишь малая часть немецких танков сейчас модернизируется промышленностью", — говорится в материале Spiegel.

В издании напомнили, что глава МИД Польши Шимон Шинковски уже обвинил Берлин в том, что тот не выполняет обещание. Журналисты отметили, что германо-польские переговоры зашли в "безнадежный тупик".