Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подписали меморандум о взаимном сотрудничестве в вопросах гражданской ядерной энергетики. Документ обсудили во время визита главы армянского МИДа в Вашингтон.
Мирзоян на церемонии в госдепартаменте сказал, что Армения очень ценит поддержку США относительно реформ в стране. Он также поблагодарил американскую сторону за помощь, которая была оказана в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.
Ранее в США заявили, что страна готова поддержать модернизацию армии Молдавии. Кроме того, Вашингтон и Кишинёв договорились о двустороннем военном сотрудничестве.
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