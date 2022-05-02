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Автор Валентина Севрюгина

США и Армения будут сотрудничать по вопросам гражданской ядерной энергетики

Мир

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подписали меморандум о взаимном сотрудничестве в вопросах гражданской ядерной энергетики. Документ обсудили во время визита главы армянского МИДа в Вашингтон.

Мирзоян на церемонии в госдепартаменте сказал, что Армения очень ценит поддержку США относительно реформ в стране. Он также поблагодарил американскую сторону за помощь, которая была оказана в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.  

Ранее в США заявили, что страна готова поддержать модернизацию армии Молдавии. Кроме того, Вашингтон и Кишинёв договорились о двустороннем военном сотрудничестве.  

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
сша армения энтони блинкен
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