Блинкен: США поддержат решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что США готовы "решительно поддержать" Швецию и Финляндию, если лидеры стран захотят вступить в Североатлантический альянс.

Блинкен подчеркнул, что в США "очень надеются" на положительное решение Швеции и Финляндии в вопросе вступления в НАТО.

"Мы, конечно, надеемся, что они примут это решение. Если это то, что они решат, мы решительно поддержим это. Как вы знаете, вскоре состоится саммит НАТО", — заявил Блинкен во время слушаний в Палате представителей.

Госсекретарь США подчеркнул, что американские власти рассчитывают к началу саммита уже получить информацию о решении стран по вступлению в альянс.