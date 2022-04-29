Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что США готовы "решительно поддержать" Швецию и Финляндию, если лидеры стран захотят вступить в Североатлантический альянс.
Блинкен подчеркнул, что в США "очень надеются" на положительное решение Швеции и Финляндии в вопросе вступления в НАТО.
"Мы, конечно, надеемся, что они примут это решение. Если это то, что они решат, мы решительно поддержим это. Как вы знаете, вскоре состоится саммит НАТО", — заявил Блинкен во время слушаний в Палате представителей.
Госсекретарь США подчеркнул, что американские власти рассчитывают к началу саммита уже получить информацию о решении стран по вступлению в альянс.
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