Американский сенатор Стив Дейнс заявил, что страна готова поддержать модернизацию армии Молдавии. Об этом политик сказал на встрече с министром обороны Молдавии Анатолием Носатым, сообщает пресс-служба молдавского ведомства.
Также известно, что Дейнс и Носатый затронули вопросы безопасности и двустороннего военного сотрудничества.
Ранее Молдавия отвергла предложение Киева захватить силой Приднестровье, заявив, что стремится реинтегрировать регион только политическими средствами.
Напомним, что на Украине заговорили о способности захватить Приднестровье, если Кишинёв официально попросит об этом.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Самыми распространенными странами, куда уехали российские знаменитости, стали Израиль, Испания, Латвия и Эстония.