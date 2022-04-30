В США заявили о готовности помочь в модернизации армии Молдавии

Американский сенатор Стив Дейнс заявил, что страна готова поддержать модернизацию армии Молдавии. Об этом политик сказал на встрече с министром обороны Молдавии Анатолием Носатым, сообщает пресс-служба молдавского ведомства.

Также известно, что Дейнс и Носатый затронули вопросы безопасности и двустороннего военного сотрудничества.

Ранее Молдавия отвергла предложение Киева захватить силой Приднестровье, заявив, что стремится реинтегрировать регион только политическими средствами.

Напомним, что на Украине заговорили о способности захватить Приднестровье, если Кишинёв официально попросит об этом.