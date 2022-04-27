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Автор Ольга Лебедева

Молдавия отказалась от предложения Киева "помочь захватить Приднестровье"

Мир

Молдавия отвергла предложение Киева захватить силой Приднестровье, заявив, что стремится реинтегрировать регион только политическими средствами.

Молдавия отказалась от предложения Киева "помочь захватить Приднестровье"

"Урегулирование приднестровского вопроса может быть достигнуто политическими средствами и только на основе мирного решения, исключающего военные и другие насильственные действия, а также на основе принципов демократизации и демилитаризации региона, уважения суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова", — прокомментировали видение Кишинёва в управлении по реинтеграции страны (цитата РИА Новости) прозвучавшее ранее предложение Украины, озвученное советником президента Алексея Арестовича.

Напомним, Арестович предположил, что Украина способна захватить Приднестровье, если Кишинев официально попросит об этом Киев. Кстати, не исключено, что такой оптимизм в него вселило сделанное чуть ранее заявление главаря одной из нацистских группировок Евгения Карася. Об этом подробнее — здесь.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина молдавия приднестровье
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