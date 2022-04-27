Главарь нацисткой группировки записал в союзники Молдавию и Румынию

ВСУ вместе с войсками Молдавии и Румынии могут "решить приднестровский вопрос за восемь часов".

Так считает главарь украинской нацистской группировки С14* Евгений Карась.

Выступая в эфире YouTube-канала "Islnd tv", он заявил, что "подпалить Приднестровье" пытаются российские военные в надежде "оттянуть внимание ВСУ". Только, по его словам, "ничего не выйдет":

"Учитывая, сколько у нас оружия, это будет просто тир. Тем более, что нам (ВСУ) помогут Молдавия и Румыния, которым давно хочется вопрос Приднестровья закрыть", — говорил Карась перед тем, как поделиться мечтами о "священной войне", которая "после Украины покатится по всему миру".

Для себя же нацист определил одну жизненную цель: "после разгрома российской армии отлавливать русских по всему миру".

Напомним, ранее президент Украины тоже назвал события в Приднестровье попыткой России запугать союзника Украины — Молдавию. А власти Тирасполя уверены, что нападения на регион — дело рук украинских боевиков.

*запрещённая в России экстремистская организация