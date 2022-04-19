Вена не пригласит Москву и Минск на годовщину освобождения Маутхаузена

Председатель австрийского комитета Маутхаузена Вилли Мерного заявил, что Вена не намерена приглашать российских и белорусских представителей на ежегодную церемонию мемориала концлагеря Маутхаузен 15 мая по причине проведения РФ спецоперации на Украине.

"Огромные жертвы, принесенные Советским Союзом в составе союзников в борьбе с национал-социализмом и при освобождении многих концентрационных лагерей, незабываемы и являются неотъемлемой частью истории нашего континента", — цитирует слова главы комитета Агентство печати Австрии. "Однако, что касается войны России против Украины, то, учитывая неоправданное насилие и грубые нарушения прав человека, мы не можем не осудить ее однозначно", — продолжил он.

В то же время, в Вене не возражают против присутствия на церемонии по случаю 77 годовщины освобождения концлагеря Маутхаузена выживших и их родственников из России и Белоруссии.