NYT: в НАТО нет единства по поводу дальнейших отношений с РФ из-за Украины

Руководители стран, входящих в состав Североатлантического альянса, не могут прийти к единой позиции по поводу того, стоит ли в дальнейшем поддерживать отношения с Россией.

По информации The New York Times, страны Балтии и Польша выступают за полный разрыв связей с Москвой. Однако лидеры Франции, Германии и Турции убеждены в том, что НАТО должен сохранять контакты с Кремлём и президентом России Владимиром Путиным, несмотря на украинский кризис.

Как отмечает NYT, официальные лица НАТО прогнозируют "долгий и мучительный" конфликт вокруг Украины.

"События на Украине далеки от завершения", — считают представители альянса.

Ранее американский военный аналитик, экс-инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер заявил, что Вооружённые силы РФ одерживают победу в ходе специальной военной операции по демилитаризации Украины.