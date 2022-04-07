Руководители стран, входящих в состав Североатлантического альянса, не могут прийти к единой позиции по поводу того, стоит ли в дальнейшем поддерживать отношения с Россией.
По информации The New York Times, страны Балтии и Польша выступают за полный разрыв связей с Москвой. Однако лидеры Франции, Германии и Турции убеждены в том, что НАТО должен сохранять контакты с Кремлём и президентом России Владимиром Путиным, несмотря на украинский кризис.
Как отмечает NYT, официальные лица НАТО прогнозируют "долгий и мучительный" конфликт вокруг Украины.
"События на Украине далеки от завершения", — считают представители альянса.
Ранее американский военный аналитик, экс-инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер заявил, что Вооружённые силы РФ одерживают победу в ходе специальной военной операции по демилитаризации Украины.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.