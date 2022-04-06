НАТО собирает компанию желающих дружить против Китая

НАТО планирует углубить сотрудничество с партнерами в Азии в ответ на растущий "вызов безопасности”, исходящий от Китая, который отказывается осуждать продолжающуюся военную операцию России в Украине, заявил генсек возглавляемого США блока Йенс Столтенберг во время пресс-конференции во вторник.

Он объявил, что в ближайшие дни состоится встреча руководства блока с главами МИД стран-членов, а также Финляндии, Швеции, Грузии и Евросоюза. И добавил, что азиатско-тихоокеанские партнеры НАТО, такие как Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея, также были приглашены, поскольку "нынешний кризис безопасности имеет глобальные последствия”.

По словам Столтенберга, министры обсудят новые стратегические концепции, которые будут учитывать военный конфликт на Украине, а ещё впервые включат вопрос о "растущем влиянии и принудительной политике Китая на мировой арене, которые создают системный вызов безопасности и демократиям”.

"Мы видим, что Китай не желает осуждать агрессию России и присоединился к Москве в вопросе о праве наций выбирать свой собственный путь”, — сказал Столтенберг, призвав демократии отстаивать свои ценности против "авторитарных держав”.

По данным финансируемого правительством США Freedom House, пять из тридцати членов НАТО не считаются полноценными демократиями — Турция, Венгрия, Албания, Северная Македония и Черногория.

Глава НАТО выразил надежду, что блок сможет углубить сотрудничество со своими Азиатско-тихоокеанскими партнерами в таких областях, как "контроль над вооружениями, кибернетика, гибрид и технологии”.

Что вменяют в вину Пекину

Напомним, что с момента начала военного наступления России на Украину Пекин воздерживается от принятия определенной позиции по этому вопросу, призывая к мирному урегулированию конфликта, но отказываясь осуждать действия Москвы или присоединиться к широким экономическим санкциям, введенным против России такими странами, как страны Евросоюза, США, Канада, Великобритания и Великобритания, Япония, Австралия и ряд других государств.

В течение последних нескольких недель США все чаще оказывают давление на Китай, чтобы "выбрать сторону”, а Джо Байден предупреждает Пекин о потенциальных "последствиях” и "издержках”, если Китай решит поддержать Россию в конфликте на Украине, либо военным путем, либо помогая обойти международные санкции.