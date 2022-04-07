Россия одерживает победу по всем показателям в специальной военной операции на Украине, которая находится в процессе завершения одной из самых ошеломляющих побед в современной истории, сообщил в ходе вебинара американский военный аналитик, экс-инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер.
"Факт в том, что Россия выигрывает войну решительно. Мы можем посмотреть все показатели", — сказал эксперт, сославшись на своей опыт в этой сфере, который изучал военные карты.
"Но вы не услышите об этом, потому что в СМИ раскручивают абсолютно противоположный тезис", — заявил Риттер.
Руководитель дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны, входящие в состав Евросоюза, продолжат оказывать военную поддержку Украине в ходе российской спецоперации. По его словам, ЕС не заинтересован в том, чтобы Украина "проиграла в конфликте с Россией".
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Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.