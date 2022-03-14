Китай потребовал США объяснить военно-биологическую деятельность на Украине

Китайские власти призвали Вашингтон применить свой принцип "открытости и прозрачности" в отношении биолабораторий на Украине. О соответствующем требовании Пекина заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Как подчеркнул дипломат, мировая общественность волнуется из-за военно-биологической деятельности Штатов на Украине. Политик напомнил, что Минобороны США финансировали десятки подобных центров. Инвестиции Вашингтона составили 200 миллионов долларов, отметил представитель МИД Китая.

"Если американская сторона заявляет, что эта информация (об опасности биолабораторий. — Прим. ред.) является ложной, почему бы не опубликовать подробную информацию и таким образом доказать свою искренность?" — сказал Лицзянь, слова которого цитирует ТАСС.

Также в Пекине призвали "открыть" для мира исследовательские центры США на Украине. Международные специалисты должны проанализировать деятельность данных лабораторий, заключил китайский политик.

Ранее представитель МИД Китая Хуа Чуньин допустила безопасность американских центров на Украине. Однако для полной уверенности Вашингтону необходимо ответить "прямо и честно" всего на три вопроса.

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