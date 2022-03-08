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Автор Елена Былкина

Китай призвал США раскрыть сведения о военных биолабораториях на Украине

Общество

Правительство Китая настаивает на том, чтобы США рассекретили информацию о размещённых на Украине военных биолабораториях и изучаемых там вирусах.

Китай призвал США раскрыть сведения о военных биолабораториях на Украине

Об угрозе, исходящей от биолабораторий США, расположенных на территории Украины, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Он располагает сведениями, что на Украине развернули свою деятельность 26 американских лабораторий.

"Во имя здоровья жителей Украины, соседних регионов и далее мы призываем соответствующие стороны обеспечить безопасность этих лабораторий", — цитирует слова представителя КНР ТАСС.

Он также отметил, что США контролируют 336 лабораторий в 30 странах мира.

"Мы призываем США предоставить исчерпывающую информацию об их военных биологических программах как на американской территории, так и за рубежом, а также принять международную верификацию", — высказался дипломат.

Ранее представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что в ходе спецоперации на Украине вскрыли факты реализуемой военно-биологической программы, финансируемой США. Стало известно об экстренном уничтожении особо опасных патогенов: возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.

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Биолаборатории на Украине: новые документы [CТРИМ. Руслан Осташко]
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы кнр игорь конашенков
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