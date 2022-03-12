Китай дал шанс США оправдаться за биолабы на Украине

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что США могут "доказать свою невиновность" в отношении биологических лабораторий на территории Украины, ответив "прямо и честно" только на три вопроса.

"Что пыталось скрыть посольство США в Киеве, поспешно удалив документы со своего сайта? Почему США в одиночку в течение 20 лет предотвращали заключение протокола по проверке КБТО? Что мешает США открыть свои биологические лаборатории за рубежом, а также Форт Детрик для международной независимой инспекции? " — написала Хуа Чуньин в серии твитов.

Напомним, что Виктория Нуланд во вторник заявила, что на Украине существуют биологические лаборатории, содержимое которых Вашингтон хотел бы скрыть от Москвы. В то же время зам главы американского Госдепа сказала, что утверждения Москвы о том, что Украина разработала биологическое оружие — "классическая российская техника обвинять любого другого парня в том, что они планируют сделать сами".