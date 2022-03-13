РИА Новости: Войска ДНР в Волновахе обнаружили британские ПТРК NLAW

В освобождённой Волновахе служащими армии Донецкой народной республики были найдены британские ПТРК NLAW. Как передаёт корреспондент РИА Новости с места событий, кроме того, обнаружены гранаты и ящики со снарядами.

"Также там были найдены укупорочные ящики и "цинки" под 30-миллиметровые гранаты ВОГ-17М для автоматических гранатомётов серии АГС. На этих деревянных ящиках и металлических коробках нанесена англоязычная маркировка", — передаёт агентство информацию от журналиста с места событий.

Как отмечает издание, есть отдельные ящики, в которых боеприпасы маркированы как IO-30. Такие "отличительные" нанесения говорят о том, что оружие было произведено в Болгарии.

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