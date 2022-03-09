Психолог рассказал о заболевании Зеленского

Психолог Сергей Ланг проанализировал поведение украинского президента Владимира Зеленского. По словам специалиста, лидер страны переживает серьёзный нервный срыв.

Как напомнил эксперт, Зеленский не занимался политикой всю жизнь. По мнению Ланга, нынешний глава Украины пока не обладает специальным характером, который необходим для преодоления сложностей в геополитике.

"Поэтому, безусловно, для него (Зеленского. — Прим. ред.) всё, что происходит, это очень тяжёлое потрясение. И это может сподвигнуть его к тому, что он мог принимать какие-то таблетки, употреблять алкоголь…" — объяснил психолог в эфире Радио 1.

Также специалист отметил, что украинский лидер является "творческой натурой". Из-за ранимости и чувственности ему сложно заниматься политической деятельностью, она "просто не его", сказал эксперт. На этом фоне у Зеленского и развился нервный срыв, подчеркнул Ланг.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на странное состояние президента Украины. Как заявила дипломат, к его заявлением не надо относиться всерьёз.

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