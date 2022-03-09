Захарова: слушая Зеленского, надо помнить о его неадекватном состоянии

Слушая все заявления президента Украины Владимира Зеленского, касающиеся в том числе и вступления страны в НАТО, нужно иметь в виду его неадекватное состояние. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вы же видите, в каком он специфическом состоянии находится, когда выходит к микрофону. Уже специалисты должны разбираться, что там с ним происходит. Поэтому глубоко и всерьёз анализировать эти заявления не представляется возможным именно исходя из его состояния", — сказала Захарова, которую цитирует РИА Новости.

Захарова подчеркнула, что неадекватное состояние Зеленского видно невооружённым глазом, поэтому предложила не опираться на его заявления серьёзно, и не относиться к ним как к чёткой, сформированной позиции.

Ранее Зеленский выступил с заявлением, в котором сообщил, что уже не так стремится в североатлантический альянс, потому что понял, что в НАТО не хотят видеть Украину, так как не желают противостояния с Россией.

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