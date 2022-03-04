Зеленский выпустил видеообращение по ситуации на Запорожской АЭС

На Украине продолжается пожар на запорожской АЭС, начавшийся ночью. А президент страны с завидной скоростью сыплет обвинениями в адрес России.

Если коротко, то президент Зеленский сказал следующее:

проснись, Европа, и спаси себя и мир от ядерной катастрофы;

российские танки "расстреливают ядерные блоки";

я уже позвонил Байдену, Шольцу и главе Евросовета Мишелю (удалось ли поговорить — не сказал);

на Украине 15 ядерных энергоблоков, и если они взорвутся, Европу ждет гибель и эвакуация (зачем сейчас про это — не пояснил, что навевает нехорошие мысли).

Несмотря на профессиональную попытку лидера государства создать массовую истерию, специалисты ГоЧС и прибывшие на место пожарные уверены, что угрозы ядерному реактору — по крайней мере пока -нет, потому что

горит только административное здание, а не сама станция;

энергоблок — сверхзащищенный объект, рассчитанный на прямые попадания бомб и спроектированный так, что при малейшей опасности реактор отключается автоматически;

один энергоблок "на всякий случай" отключен.