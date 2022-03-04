На Украине продолжается пожар на запорожской АЭС, начавшийся ночью. А президент страны с завидной скоростью сыплет обвинениями в адрес России.
Если коротко, то президент Зеленский сказал следующее:
Несмотря на профессиональную попытку лидера государства создать массовую истерию, специалисты ГоЧС и прибывшие на место пожарные уверены, что угрозы ядерному реактору — по крайней мере пока -нет, потому что
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Гражданин Китая поделился своими впечатлениями о том, как ему живётся сейчас в Киеве: хаос и вооружённые банды, расстреливающие людей.