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Автор Ольга Лебедева

Зеленский выпустил видеообращение по ситуации на Запорожской АЭС

Мир

На Украине продолжается пожар на запорожской АЭС, начавшийся ночью. А президент страны с завидной скоростью сыплет обвинениями в адрес России.

Если коротко, то президент Зеленский сказал следующее:

  • проснись, Европа, и спаси себя и мир от ядерной катастрофы;
  • российские танки "расстреливают ядерные блоки";
  • я уже позвонил Байдену, Шольцу и главе Евросовета Мишелю (удалось ли поговорить — не сказал);
  • на Украине 15 ядерных энергоблоков, и если они взорвутся, Европу ждет гибель и эвакуация (зачем сейчас про это — не пояснил, что навевает нехорошие мысли).

Несмотря на профессиональную попытку лидера государства создать массовую истерию, специалисты ГоЧС и прибывшие на место пожарные уверены, что угрозы ядерному реактору — по крайней мере пока -нет, потому что

  • горит только административное здание, а не сама станция;
  • энергоблок — сверхзащищенный объект, рассчитанный на прямые попадания бомб и спроектированный так, что при малейшей опасности реактор отключается автоматически;
  • один энергоблок "на всякий случай" отключен.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы владимир зеленский
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