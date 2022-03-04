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Автор Ольга Лебедева

Киев оперативно обвинил Россию в "поджоге" Запорожской АЭС

Происшествия

В пятницу утром на шестиреакторной Запорожской АЭС начался пожар, который, по словам украинских властей, был вызван обстрелом со стороны российской армии.

Киев оперативно обвинил Россию в "поджоге" Запорожской АЭС

Напомним, во вторник Москва проинформировала МАГАТЭ о том, что российские войска оцепили территорию вокруг станции и она работает в штатном режиме, сотрудники станции продолжают работу по обеспечению ядерной безопасности и мониторингу радиации в нормальном режиме работы, уровень радиации остается в норме.

"Все украинские АЭС остались под контролем национального оператора", — отметили в Москве.

И вот, спустя чуть более суток — пожар.

"Станция горит из-за непрерывных вражеских обстрелов зданий и блоков крупнейшей атомной электростанции в Европе”, — заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram, не уточнив, какие именно здания горят и есть ли какая-либо опасность для реакторов.

По неподтвержденным данным, в четверг переговоры российских военных с местными властями сорвались и произошла перестрелка.

Официальный Киев обвиняет Россию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже написал в Твиттере, что, если станция взорвется, катастрофа будет "в 10 раз больше, чем Чернобыль".

Президент Зеленский выпустил пост на английском языке о том, что "Россия стреляет по атомной электростанции в Украине".

 

Экстренные службы: повода для паники пока нет

По данным ГосЧС на Запорожской АЭС:

  • пожар зафиксирован в здании учебно-тренировочного комплекса. Спасатели ждут окончания боя, чтобы начать тушение;
  • от энергосистемы отключен третий энергоблок (работает 4-й). Почему и когда отключили — не сообщается;
  • утечки радиации нет. Противопожарное состояние АЭС в пределах нормы;
  • энергоблок АЭС — сверхзащищенный объект, рассчитанный на прямые попадания бомб. И спроектированный так, что при малейшей опасности реактор отключается автоматически (также его можно отключить вручную).

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Автор: Ольга Лебедева
Темы пожар украина дмитрий кулеба владимир зеленский
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