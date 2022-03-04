В пятницу утром на шестиреакторной Запорожской АЭС начался пожар, который, по словам украинских властей, был вызван обстрелом со стороны российской армии.
Напомним, во вторник Москва проинформировала МАГАТЭ о том, что российские войска оцепили территорию вокруг станции и она работает в штатном режиме, сотрудники станции продолжают работу по обеспечению ядерной безопасности и мониторингу радиации в нормальном режиме работы, уровень радиации остается в норме.
"Все украинские АЭС остались под контролем национального оператора", — отметили в Москве.
И вот, спустя чуть более суток — пожар.
"Станция горит из-за непрерывных вражеских обстрелов зданий и блоков крупнейшей атомной электростанции в Европе”, — заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram, не уточнив, какие именно здания горят и есть ли какая-либо опасность для реакторов.
По неподтвержденным данным, в четверг переговоры российских военных с местными властями сорвались и произошла перестрелка.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже написал в Твиттере, что, если станция взорвется, катастрофа будет "в 10 раз больше, чем Чернобыль".
Президент Зеленский выпустил пост на английском языке о том, что "Россия стреляет по атомной электростанции в Украине".
По данным ГосЧС на Запорожской АЭС:
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