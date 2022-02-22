В МИД РФ оценили возможность появления российских военных баз в ЛДНР

Разговора о размещении российских военных баз на территории ДНР и ЛНР пока не идёт, однако подписанные с республиками договорённости предусматривают такую возможность. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Андрей Руденко.

"О базах разговора не шло…При необходимости будет сделано всё, что нужно. Договор это предусматривает", — цитирует дипломата "Интерфакс".

В минувший понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе и сотрудничестве с ними. Эти документы предусматривают участие российских военных в поддержании мира в обеих республиках.

По мнению председателя комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова, вероятность ввода российских сил в Донбасс после ратификации Госдумой договоров о дружбе с ДНР и ЛНР является 100-процентной.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты рассмотрят вопрос о ратификации договоров с обеими республиками 22 февраля.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен