В Думе оценили вероятность ввода российских войск в ДНР и ЛНР

Вероятность того, что РФ введёт в Донбасс свои войска после ратификации договоров о дружбе с ДНР и ЛНР, является 100%-ной, считает председатель думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников.

"Считаю, что она стопроцентная", — цитирует РИА Новости ответ депутата на соответствующий вопрос.

Накануне, 21 февраля, российский президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также соглашения о дружбе и сотрудничестве с ними.

Этими документами предусмотрено, в частности, выполнение российскими Вооружёнными силами функции по поддержанию мира в обеих республиках.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, 22 февраля Госдума рассмотрит вопрос о ратификации договоров с ДНР и ЛНР.

"Сегодняшний день для депутатов Государственной Думы — очень ответственный. Будем рассматривать вопрос о ратификации договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками", — написал политик в своём телеграм-канале.

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