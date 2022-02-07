Американский лидер Джозеф Байден по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем обозначил, какие меры будут приняты против России в случае её вторжения на Украину, сообщает "Интерфакс".
"Если Россия вторгнется, если танки, войска пересекут границу Украины снова, то "Северного потока-2" больше не будет", — заявил президент Штатов.
Также Байден подчеркнул, что у страны есть возможности, чтобы действительно осуществить это.
Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек рассказал, что на данный момент в стране рассматривают все варианты санкций против России, включая ограничения по "Северному потоку-2".
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