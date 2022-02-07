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Автор Валентина Севрюгина

Байден: если Россия вторгнется на Украину,"Северного потока-2" больше не будет

Мир

Американский лидер Джозеф Байден по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем обозначил, какие меры будут приняты против России в случае её вторжения на Украину, сообщает "Интерфакс".

"Если Россия вторгнется, если танки, войска пересекут границу Украины снова, то "Северного потока-2" больше не будет", — заявил президент Штатов.

Также Байден подчеркнул, что у страны есть возможности, чтобы действительно осуществить это.

Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек рассказал, что на данный момент в стране рассматривают все варианты санкций против России, включая ограничения по "Северному потоку-2".

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
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