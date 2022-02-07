Вице-канцлер Германии и глава министерства экономики и по делам климата Роберт Хабек заявил, что на данный момент в стране рассматривают все варианты санкций против России, включая ограничения по "Северному потоку-2", сообщает РИА Новости.
Он добавил, что сегодня канцлер ФРГ и президент Франции пытаются прилагать прежде всего дипломатические усилия, но в случае военной агрессии все возможные варианты санкций вступят в силу.
"И все означает всё. Не хочу вдаваться в спекуляции, но слово все охватывает всё", — подытожил вице-канцлер.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, как Вашингтон может влиять на текущую ситуацию вокруг Украины при помощи газопровода "Северный поток-2".
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Встреча канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным должна состояться 15 февраля. Однако атмосфера её уже изрядно испорчена немецкой стороной, считает политолог Александр Сосновский.