В ФРГ пообещали России в случае эскалации "все" санкции, охватывающие "всё"

Вице-канцлер Германии и глава министерства экономики и по делам климата Роберт Хабек заявил, что на данный момент в стране рассматривают все варианты санкций против России, включая ограничения по "Северному потоку-2", сообщает РИА Новости.

Он добавил, что сегодня канцлер ФРГ и президент Франции пытаются прилагать прежде всего дипломатические усилия, но в случае военной агрессии все возможные варианты санкций вступят в силу.

"И все означает всё. Не хочу вдаваться в спекуляции, но слово все охватывает всё", — подытожил вице-канцлер.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, как Вашингтон может влиять на текущую ситуацию вокруг Украины при помощи газопровода "Северный поток-2".

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