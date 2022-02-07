Власти Литвы и Польши отрапортовали о завершении строительства газопровода GIPL, который соединил две эти европейские страны.
Потратили они на него примерно € 500 млн. Главный инвестор — Европейская комиссия. Запуск назначен на середину текущего года. Предполагается, что этот трубопровод "снизит зависимость Варшавы и Вильнюса от российского газа".
К слову, напомним, первым дать денег на строительство пообещал ещё будучи президентом Украины Пётр Порошенко. А достроить его должны были в 2019 году.
Главный вопрос, который возникает у экспертов по энергетике: чем поможет потребителям в Литве и Польше газопровод, который идёт не от поставщика, а от такого же потребителя?
Борис Марцинкевич назвал GIPL "газопроводом курильщика":
"Литовский участок уже построен, газа нет и в помине. Мечтание Польши: поскольку у нас имеется регазификационный терминал, мы СПГ с молекулами свободы будем поставлять в Литву. Мечты литовцев совершенно идентичны, в Клайпеде имеется регазификационное судно, мы газ с молекулами свободы будем поставлять в Польшу", — сказал эксперт в интервью Ютуб-каналу "Геоэнергетика Инфо".
Согласно планам Еврокомиссии, новый польско-литовский газопровод соединит трубопровод Baltic Pipe (Дания — Польша)- его европейские СМИ называют "убийцей "Северного потока-2" — и Balticconnector (Эстония — Финляндия), который, в свою очередь подключится к норвежскому газопроводу, поставляющему газ в Германию.
Проблем, как оказывается, минимум две.
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