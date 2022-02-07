Достроенный "Убийца "Северного потока-2" оказался полнейшей фикцией

Власти Литвы и Польши отрапортовали о завершении строительства газопровода GIPL, который соединил две эти европейские страны.

Потратили они на него примерно € 500 млн. Главный инвестор — Европейская комиссия. Запуск назначен на середину текущего года. Предполагается, что этот трубопровод "снизит зависимость Варшавы и Вильнюса от российского газа".

К слову, напомним, первым дать денег на строительство пообещал ещё будучи президентом Украины Пётр Порошенко. А достроить его должны были в 2019 году.

Эксперты в недоумении — как?

Главный вопрос, который возникает у экспертов по энергетике: чем поможет потребителям в Литве и Польше газопровод, который идёт не от поставщика, а от такого же потребителя?

Борис Марцинкевич назвал GIPL "газопроводом курильщика":

"Литовский участок уже построен, газа нет и в помине. Мечтание Польши: поскольку у нас имеется регазификационный терминал, мы СПГ с молекулами свободы будем поставлять в Литву. Мечты литовцев совершенно идентичны, в Клайпеде имеется регазификационное судно, мы газ с молекулами свободы будем поставлять в Польшу", — сказал эксперт в интервью Ютуб-каналу "Геоэнергетика Инфо".

Как видят роль GIPL в Европе

Согласно планам Еврокомиссии, новый польско-литовский газопровод соединит трубопровод Baltic Pipe (Дания — Польша)- его европейские СМИ называют "убийцей "Северного потока-2" — и Balticconnector (Эстония — Финляндия), который, в свою очередь подключится к норвежскому газопроводу, поставляющему газ в Германию.

В чём проблема?

Проблем, как оказывается, минимум две.

Норвежские месторождения иссякают: если немецкие объемы будут перенаправлены в Польшу, Берлину — хочет он того или нет — придется дополнительно закупать газ у России, по СП-2. Финляндия и Эстония очень радовались, когда ЕС дал денег на строительство Balticconnector, который открывает им доступ к крупнейшему газовому хранилищу в Прибалтике, расположенному в латвийском Инчукалкнсе (объем 2,3 млрд кубометров). Но вот заполнено оно российским газом. Хотя кого это волнует, если по отчёту, направляемому Эстонией в Брюссель, она теперь от "Газпрома" не зависит вообще, ибо "голубое топливо" получает из Латвии.