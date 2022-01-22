Зеленский заявил, что очень скоро Донбасс и Крым вернутся в состав Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский уверен, что Донбасс и Крым скоро вернутся в состав Украины. Об этом президент сказал во время своей рабочей поездки в Запорожье, трансляция которой ввелась в Facebook.

"Около ста лет назад был провозглашён Акт объединения, когда соединились оторванные столетиями друг от друга части Украины. Сегодня Донбасс и Крым, к сожалению, оторваны от Украины. И к сожалению, уже очень давно — восьмой год подряд" — отметил Владимир Зеленский.

При этом он добавил, что "очень скоро, не через века" на Украине провозгласят новый Акт объединения, который также будут отмечать ежегодно.

Ранее бывший глава Закарпатской и Луганской областей, генерал-лейтенант МВД Украины Геннадий Москаль сказал, что угроза войны с Россией нужна украинскому президенту Владимиру Зеленскому в качестве повода для того, чтобы начать выполнять Минские договорённости.

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