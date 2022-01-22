Зачем Зеленскому пугать украинцев войной с Россией, рассказали в МВД Украины

По мнению бывшего главы Закарпатской и Луганской областей, генерала-лейтенанта МВД Украины Геннадия Москаля, угроза войны с Россией нужна украинскому президенту Владимиру Зеленскому в качестве повода для того, чтобы начать выполнять Минские договорённости.

Как рассказал Москаль в интервью телеканалу "НАШ", нарастание напряжённости и культивирование страха из-за скорого "нападения России" выгодно главе государства.

"У Зеленского могут заехать шарики за ролики, и он может сказать: "Дорогие украинцы, выбирайте: или российские войска входят на территорию Украины, а у нас же и сил нет, и техники, и денег, и как мы будем обороняться; или выполняем Минские соглашения", — пояснил Москаль свою точку зрения.

При этом генерал-лейтенант допустил, что Зеленский будет просто вынужден это сделать, потому что "его душат со всех сторон", заставляя начать выполнять Минские договорённости.

По мнению Москаля, такое развитие событий является на данный момент "наиболее реалистичным".

Ранее Зеленский сообщил, что вторжение России на Украину вот-вот начнётся, и призвал всех украинцев встать на защиту страны наряду с военными. Также украинский лидер сказал, что скоро российскими войсками будут оккупированы все крупные города Украины, и в первых рядах — Харьков. Позже пресс-секретарь Зеленского был вынужден объяснить, что на самом деле президент имел в виду не реальную оккупацию Харькова, а гипотетическую, которая лишь могла бы произойти.

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