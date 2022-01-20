Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверил, что все тридцать членов Североатлантического альянса отплатят России за военные действия против Украины.
По сообщению CNN, члены НАТО проинструктированы о действиях в случае агрессии со стороны РФ.
"30 союзников имеют очень ясное послание, которое заключается в том, что если Россия вновь вторгнется на Украину, вновь использует военные агрессивные средства против Украины, то будет высокая цена", — сказал генсек альянса.
Йенс Столтенберг пригрозил, что в НАТО готовят дополнительные силы на восточном фланге альянса, которые будут незамедлительно применены в случае нападения России.
Ранее президент США Джозеф Байден увидел угрозу со стороны РФ в лице "маленьких человечков в зеленой форме". Опасаются в Америке также киберетак со стороны России.
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Если переговоры России и США по гарантиям безопасности не увенчаются успехом, и две ядерные державы решат всё-таки начать военные действия, пострадают от этого больше всего не они сами.