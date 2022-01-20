В НАТО предупредили РФ о "высокой цене" за вторжение на Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверил, что все тридцать членов Североатлантического альянса отплатят России за военные действия против Украины.

По сообщению CNN, члены НАТО проинструктированы о действиях в случае агрессии со стороны РФ.

"30 союзников имеют очень ясное послание, которое заключается в том, что если Россия вновь вторгнется на Украину, вновь использует военные агрессивные средства против Украины, то будет высокая цена", — сказал генсек альянса.

Йенс Столтенберг пригрозил, что в НАТО готовят дополнительные силы на восточном фланге альянса, которые будут незамедлительно применены в случае нападения России.

Ранее президент США Джозеф Байден увидел угрозу со стороны РФ в лице "маленьких человечков в зеленой форме". Опасаются в Америке также киберетак со стороны России.

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