Украинцам, наверное, всё же не стоило выбирать Владимира Зеленского президентом. Так как он явно собрался всерьёз отыграть постановку "Россия нападает на Украину", превратив её в самое масштабное шоу в своей творческой биографии. Такое мнение высказал российский политолог, учёный-востоковед Евгений Сатановский в своем Телеграм-канале.
Эксперт назвал гениальной версию, которую вбросили в информационное пространство журналисты "Блумберга". Они сделали предположение, что лидер Китая Си Цзинпинь мог попросить Владимир Путина пока повременить с вторжением на Украину, до завершения Олимпийских и Параолимпийских игр, то есть до 20 марта. А поэтому Украина может не опасаться войны в этот период.
"Ну, а потом весенняя оттепель начнётся и распутица, а в такую погоду, как всем в мире известно (по крайней мере, в "Блумберге"), Россия не воюет. Правда, из чего это следует и какими именно свидетельствами подтверждается, "Блумберг" не сообщает", — заметил аналитик.
Однако у него в связи с этим возник другой вопрос: а не собирается ли случайно Киев, воспользовавшись моментом, "врезать" по Донбассу в период олимпийского перемирия. Ведь ситуация в точности напоминает инцидент с Михаилом Саакашвили в 2008 году.
"Путин на Олимпиаде в Пекине, оружия море, ситуация на грани взрыва, причём раскачивают её именно с той стороны…" — заключил Сатановский.
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