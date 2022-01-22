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Автор Николай Ткаченко

Сатановский просчитал момент, когда Зеленский может "врезать" по Донбассу

Политика

Украинцам, наверное, всё же не стоило выбирать Владимира Зеленского президентом. Так как он явно собрался всерьёз отыграть постановку "Россия нападает на Украину", превратив её в самое масштабное шоу в своей творческой биографии. Такое мнение высказал российский политолог, учёный-востоковед Евгений Сатановский в своем Телеграм-канале.

Сатановский просчитал момент, когда Зеленский может "врезать" по Донбассу

Эксперт назвал гениальной версию, которую вбросили в информационное пространство журналисты "Блумберга". Они сделали предположение, что лидер Китая Си Цзинпинь мог попросить Владимир Путина пока повременить с вторжением на Украину, до завершения Олимпийских и Параолимпийских игр, то есть до 20 марта. А поэтому Украина может не опасаться войны в этот период.

"Ну, а потом весенняя оттепель начнётся и распутица, а в такую погоду, как всем в мире известно (по крайней мере, в "Блумберге"), Россия не воюет. Правда, из чего это следует и какими именно свидетельствами подтверждается, "Блумберг" не сообщает", — заметил аналитик.

Однако у него в связи с этим возник другой вопрос: а не собирается ли случайно Киев, воспользовавшись моментом, "врезать" по Донбассу в период олимпийского перемирия. Ведь ситуация в точности напоминает инцидент с Михаилом Саакашвили в 2008 году.

"Путин на Олимпиаде в Пекине, оружия море, ситуация на грани взрыва, причём раскачивают её именно с той стороны…" — заключил Сатановский.

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Москаль: Зеленский может использовать угрозу со стороны РФ как повод для выполнения Минска 21.01.22
Автор: Николай Ткаченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Темы война россия украина донбасс си цзиньпин владимир путин владимир зеленский евгений сатановский
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