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Автор Валентина Севрюгина

ЕС продлил санкции против России

Мир

Сегодня Евросоюз принял решение продлить экономические санкции против России, сообщает РИА Новости.

ЕС продлил санкции против России

Уточняется, что срок продления составляет шесть месяцев. Таким образом, в настоящий момент ограничительные меры действуют до 31 июля 2022 года.

Санкции ЕС касаются отдельных секторов российской экономики — финансового, энергетического и оборонного. Помимо этого, существует запрет на импорт и экспорт оружия и товаров двойного назначения.

Ранее, 12 января, представители Демократической партии в количестве 25 сенаторов представили проект новых санкций в отношении России, которые должны быть приняты в том случае, если она вторгнется на Украины.

Рестрикции касаются ограничений на деятельность основных финансовых российских институтов, в частности, её крупнейших банков, отключение страны от SWIFT, усиление военной помощи Киеву.

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