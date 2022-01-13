ЕС продлил санкции против России

Сегодня Евросоюз принял решение продлить экономические санкции против России, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что срок продления составляет шесть месяцев. Таким образом, в настоящий момент ограничительные меры действуют до 31 июля 2022 года.

Санкции ЕС касаются отдельных секторов российской экономики — финансового, энергетического и оборонного. Помимо этого, существует запрет на импорт и экспорт оружия и товаров двойного назначения.

Ранее, 12 января, представители Демократической партии в количестве 25 сенаторов представили проект новых санкций в отношении России, которые должны быть приняты в том случае, если она вторгнется на Украины.

Рестрикции касаются ограничений на деятельность основных финансовых российских институтов, в частности, её крупнейших банков, отключение страны от SWIFT, усиление военной помощи Киеву.

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