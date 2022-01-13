Песков: введение новых санкций чревато разрывом отношений между США и РФ

Если США введут новые санкции, Россия будет вынуждена ответить на них, что может привести к разрыву отношений между двумя государствами, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Формулировки этих санкций, по крайней мере, кроме как так, трактовать невозможно. Введение санкций против главы государства это запредельная мера", — добавил Песков.

Как пишет РИА Новости, днём ранее, 12 января, представители Демократической партии в количестве 25 сенаторов представили проект новых санкций в отношении России, которые должны быть приняты в том случае, если она вторгнется на территорию Украины.

Ограничения, предложенные сенаторами, касаются ограничений на деятельность основных финансовых российских институтов, в частности, её крупнейших банков, отключение страны от SWIFT, усиление военной помощи Киеву. Все эти меры, по мнению американских демократов, должны обеспечить для экономики РФ "разрушительные последствия".

12 января The Washington Post написала, что этот законопроект был одобрен администрацией Джо Байдена.

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