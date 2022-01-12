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Автор Игорь Рябов

В Конгрессе США сенаторы представили законопроект о новых санкциях против РФ

Мир

Американские сенаторы-демократы представили в Конгрессе законопроект, который предусматривает введение новых санкций против РФ на случай "нападения на Украину".

В Конгрессе США сенаторы представили законопроект о новых санкциях против РФ

Документ предполагает введение санкций против президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главы МИД Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и не менее трёх российских банков, среди которых Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. Кроме того, нормативный акт даёт право отключить Россию от системы банковских сообщений SWIFT и запретить операции с первичным и вторичным госдолгом РФ. Если обстановка на Украине ухудшится, то в 2022-м фискальном году США предоставят Киеву дополнительную помощь в размере 500 миллионов долларов — эта мера также прописана в документе.

"Акт по защите суверенитета Украины" будет принят в случае эскалации ситуации на Украине. Автором инициативы является председатель комитета по международным делам сената США Роберт Менендес. Акт является чётким сигналом о том, что США готовы принять разрушительные для российской экономики санкции, если Россия попытается захватить Украину, сообщается на сайте комитета.

В среду, 12 января администрация президента США Джо Байдена одобрила проект по санкциям против России, который предложили демократы, сообщала газета Washington Post.

Ранее вице-президент Камала Харрис, госсекретарь Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд грозили России "небывалыми" по суровости санкциями, если российская армия вторгнется на Украину.

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