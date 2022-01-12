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Автор Игорь Рябов

Washington Post: Белый дом одобрил санкции против Путина

Мир

Администрация президента США Джо Байдена одобрила проект по санкциям против России, который предложили демократы. Он включает в себя меры лично против президента РФ Владимира Путина, сообщает газета Washington Post, ссылаясь на представителя Совета национальной безопасности.

В среду, 12 января сенаторы-демократы должны обнародовать новый пакет санкций в случае вторжения Путина на Украину, пишет издание.

Новые санкционные ограничения могут коснуться российских высокопоставленных чиновников и военных, финансовых организаций и системы межбанковских платежей SWIFT.

Ранее вице-президент Камала Харрис, госсекретарь Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд грозили России "небывалыми" по суровости санкциями, если российская армия вторгнется на Украину.

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