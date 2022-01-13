Эксперт: санкции США не повлияют на экономику Росиии

Руководитель проекта направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" Центра стратегических разработок Бахтияр Джафаров заявил, что законопроект о новых санкциях США в отношении России не приведёт к резкому ухудшению экономической ситуации, сообщает РИА Новости

"В целом можно сказать, что законопроект не несёт рисков резкого ухудшения экономической ситуации в России, но определённые последствия при его утверждении всё же будут ощущаться", — пояснил эксперт.

По его мнению, геополитическая напряжённость не даст укрепиться рублю в этом году.

Ранее, 12 января, представители Демократической партии в количестве 25 сенаторов представили проект новых санкций в отношении России, которые должны быть приняты в том случае, если она вторгнется на Украины.

Рестрикции касаются ограничений на деятельность основных финансовых российских институтов, в частности, её крупнейших банков, отключение страны от SWIFT, усиление военной помощи Киеву.

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