Антонов призвал США к конкретике в переговорах с РФ: "Некуда отступать"

Штаты должны принять российские предложения по гарантиям безопасности в кратчайшие сроки. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

По его словам, агрессивная и обвинительная риторика Госдепа не способствует созданию "конструктивной атмосферы" во время переговоров. Соответствующее заявление опубликовано в Facebook-аккаунте посольства.

"Нам нужны конкретные действия американской стороны, а не дезинформация и обвинения во всех грехах", — сказал Антонов.

Кроме того, дипломат призвал США перестать поощрять "фашистских молодчиков" на Украине, напомнив, что история "не прощает ошибок". Он также уточнил: РФ выступает за разрядку напряжённости.

"Нам некуда отступать. НАТО подобрался к российским границам. Пытается доминировать не только на суше, но и на море, в воздухе. Мы не допустим развития событий, которые бы подрывали независимость и суверенитет РФ", — подчеркнул дипломат.

Антонов добавил, что США и РФ должны вместе нести ответственность за международный мир и безопасность, согласно Уставу ООН.

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