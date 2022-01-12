США: нерасширение НАТО даже не рассматривать не будем

Вашингтон не будет рассматривать российские предложения о законодательном запрете расширения военного блока НАТО на восток и не намерен даже обсуждать эту идею, заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

По его словам, американские дипломаты готовы принять взаимные с Россией соглашения о ракетах и прозрачности передвижения войск.

"Однако мы тверды в том, чтобы отказаться от предложений по безопасности, которые мы услышали от Москвы, поскольку они просто не подходят для Соединенных Штатов, — сказал Прайс. - Мы, например, никому не позволим отменить политику НАТО "открытые двери", которая всегда была центральной для альянса НАТО".

Он также отметил, что Вашингтон не желает принимать решения по Украине без участия Киева.

"Переговоры по таким сложным темам, как контроль над вооружениями, не могут быть завершены в течение нескольких дней или даже недель. Мы должны предоставить дипломатии время и пространство, необходимые для достижения прогресса по таким сложным вопросам”, — заключил он.

Ситуация зашла в тупик?

На сегодня, напомним, запланирована встреча Россия-НАТО, на которой дипломаты обсудят пакет предложений по безопасности, выдвинутых Москвой в декабре. Его основная цель — прекратить размещение сил североатлантического альянса в европейских странах, которые не были членами НАТО в 1997 году, а также отказ НАТО от любой военной деятельности на территории Украины и в других государствах Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

В понедельник, после встречи в Женеве, Сергей Рябков заявил прессе, что Москва не примет ничего меньшего, чем полное заверение Вашингтона в том, что НАТО прекратит свое расширение на восток.

"Для нас абсолютно необходимо сделать так, чтобы Украина никогда не стала членом НАТО”, — сказал он.

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