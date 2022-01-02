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Автор Владимир Васютченко

Премьер-министр Финляндии допустила возможность ступления страны в НАТО

Мир

Власти Финляндии не исключают возможности вступления страны в НАТО. Об этом сообщила премьер-министр страны Санна Марин.

Премьер-министр Финляндии допустила возможность ступления страны в НАТО

"Мы сохраняем возможность подать заявку на вступление в НАТО. Мы должны дорожить этой свободой выбора и сохранять её", — цитирует чиновницу РБК.

По словам Марин, каждая страна вправе принимать "собственные решения в области безопасности".

Финляндия активизирует оборонное сотрудничество с ЕС.
Премьер-министр сообщила также, что власти страны активизирует сотрудничество с Евросоюзом в оборонной сфере.

Ранее о возможности вступления Финляндии в НАТО заявил президент страны Саули Ниинистё. По его словам, Финляндия "сохраняет возможность подать заявку на вступление в НАТО, если решит так сама".

Ниинистё счёл противоречащими сложившемуся в Европе порядку требования РФ по гарантиям безопасности.

"Сферам интересов нет места в 2020-х годах. Суверенное равенство всех государств — это базовый принцип, который должен уважать каждый", — цитирует президента ТАСС.

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Темы нато финляндия
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