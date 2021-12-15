У Украины и Грузии есть суверенное право выбора союзников, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Грузия и Украина имеют суверенное право выбирать своих союзников, и у России нет права диктовать такой выбор", — цитирует РИА Новости заявление главы альянса на совместной пресс-конференции с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили в Брюсселе.
Столтенберг подчеркнул, что НАТО будет продолжать оказывать содействие Грузии в усилении её обороны за счёт совместных учений, информационной и морской поддержки.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил о необходимости проведения переговоров, в рамках которых будут выработаны международно-правовые договорённости, исключающие продвижение альянса на восток и появление в соседних с РФ странах угрожающего ей оружия.
В свою очередь в МИД РФ указали, что возможность вступления Украины и Грузии в НАТО противоречит обязательству лидеров стран-участников ОБСЕ не укреплять свою безопасность за счёт безопасности других.
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