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В НАТО сочли неприемлемой мысль о наличии у РФ своей сферы интересов

Мир

Мысль о том, что РФ имеет собственную сферу влияния, является неприемлемой, так как она соседствует с суверенными государствами, считает генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В НАТО сочли неприемлемой мысль о наличии у РФ своей сферы интересов

Отвечая на вопрос журналистов о геополитическом вторжении НАТО в историческую сферу влияния России, глава альянса назвал такую формулировку недопустимой.

"Сама постановка вопроса отражает тезис, который должен вызывать нашу настороженность и который неприемлем. Это тезис, что у России есть сфера интересов", — цитирует ТАСС заявление Столтенберга на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран альянса в Риге.

Глава альянса пояснил, что принятие подобной постановки вопроса будет фактически означать признание того, что РФ может контролировать действия соседствующих с ней суверенных стран, в том числе Украины.

По словам Столтенберга, в случае применения РФ силы против Украины Киев может рассчитывать на поддержку НАТО. Она предполагает, в частности, введение санкций и политических запретов против России. Кроме того, альянс намерен содействовать созданию военных возможностей Украины, а также Грузии, чтобы те могли защитить себя в случае необходимости.

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Война с НАТО близко и придёт с Украины?
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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