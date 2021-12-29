Американский публицист: Путин возрождает права человека, а Байден - гробит

Американский юрист и писатель Скотт Лайвли сравнил, как обстоят дела с соблюдением прав человека в России И США. И пришёл к неожиданному для соотечественников выводу.

К какому - он рассказал в статье, опубликованной на портале WND.

"Традиционно мы, американцы, любим говорить, что любой президент Соединенных Штатов является "лидером свободного мира", но в случае Джо Байдена этого сделать нельзя без риска потери самоуважения, — пишет публицист. — Все знают, что он не возглавляет ничего, кроме списка худших президентов в истории США, при злые олигархи на самом деле управляют делами".

По мнению Лайвли, настало время американцам понять, что "целей своих истинные правители Америки" достигают путём "ложной и манипулятивной пропаганды", основное направление которой "демонизация Путина и России".

С чего "олигархи" США взъелись на Путина

Публицист отмечает, что в данном вопросе "взгляды сформированы во время холодной войны", они привычны и удобны. И мало, кто "во власти" в Штатах хочет увидеть — Россия с тех пор стала другой.

"России предстоит пройти долгий путь даже для того, чтобы соответствовать сегодняшним запятнанным стандартам в Америке, но, если нынешние тенденции сохранятся, Россия в конечном итоге вытеснит США в качестве более сильного защитника истинных прав человека. К сожалению, при тех темпах, с которыми падает наша страна, этот день, возможно, не за горами".

"Россия превзошла Америку как защитник истинных прав человека".

Представляем перевод части опубликованной американским порталом статьи:

"Истинные права человека — это те, которые были признаны таковыми на протяжении всей истории человеческой цивилизации, а не марксистский список желаний моральных, культурных и политических извращений, которые были агрессивно навязаны миру Соединенными Штатами со времен администрации Клинтона и ввергнуты в гипердвигательство Бараком Обамой.

Только на прошлой неделе Путин напомнил миру, как рациональный мировой лидер отвечает на вызовы времени, сказав:

"Я сторонник традиционного подхода, согласно которому женщина есть женщина, а мужчина есть мужчина. … Мать есть мать, отец есть отец. И я надеюсь, что наше общество обладает внутренней моральной защитой, продиктованной традиционными религиозными конфессиями Российской Федерации".

Он также с аналогичной рациональностью обратился к ситуации на Украине:

"Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловной гарантии безопасности России. Мы ясно дали понять, что движение НАТО на восток неприемлемо. Соединенные Штаты сидят с ракетами на пороге нашего дома. Как бы отреагировали американцы, если бы кто-то доставил ракеты к границе с Канадой или Мексикой. А кто раньше владел Калифорнией? А Техас?"

По этим и многим другим вопросам США отказались как от рациональности, так и от уважения естественных прав в пользу голых личных интересов коррумпированных чиновников, начиная с "большого человека" Байдена, который руководил вымогательством на Украине для Обамы, вплоть до самых низких уличных головорезов BLM/Антифа, продвигающих анархию.

От честности выборов — где Путин пользуется подлинной массовой народной поддержкой — до его баланса основных гражданских прав с законной государственной безопасностью с помощью таких средств, как запрет организаций Джорджа Сороса — до тонкой настройки российских вооруженных сил как боевой машины, а не лаборатории для социальных экспериментов-Путин и русские перевернули сценарий в области прав человека и мирового лидерства по сравнению с Соединенными Штатами".

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