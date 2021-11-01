Медведев заявил, что ради безопасности народа можно ограничивать права гржданина

Экс-президент России Дмитрий Медведев сообщил, что для государства важнее безопасность народа, а не соблюдение прав каждого человека. Однако политик отметил, что принудительная вакцинация не является эффективной.

По словам Медведа, мировые державы задались вопросом обязательной вакцинации: ценнее ли безопасность общества, чем интересны отдельных личностей. Также политик указал на трудности, с которыми сталкиваются просветители в вопросах коронавируса. Когда граждане слышат призыв лечиться вне зависимости от своего желания или запрет на передвижение, они обвиняют властей в прививочном авторитаризме и нарушении прав людей, пояснил зампред Совбеза.

"В определённых ситуациях общественная безопасность всего населения важнее соблюдения прав и свобод отдельного гражданина. Защита большинства — фундаментальный принцип демократии", — подчеркнул Медведев в статье для "РГ" "Шесть уроков одной пандемии".

Также бывший президент сказал, что российские власти не стали вводить обязательную вакцинацию, за исключением некоторых групп населения.

Ранее глава Конституционного Суда РФ Валерий Зорькин поделился опасениями о вторжении политиков в сферу прав человека на фоне пандемии коронавируса. По мнению специалиста, на сегодняшний день мир озадачен противоречием между гарантиями свобод населения и обеспечением национальной безопасности.

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