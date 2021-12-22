Минск пригрозил ответом Литве в случае запрета транзита белорусских удобрений

Минску есть, чем ответить на возможный запрет транзита белорусских калийных удобрений через Литву, заявил глава республики Александр Лукашенко.

Он указал на товарооборот Литвы с Украиной через Белоруссию, составивший в 2021 году около 3 млн тонн, и пригрозил его ограничением.

"Я не понимаю, чем литовцы думают, напирая на нас. Мы закроем этот транзит, пускай ездят через Германию или попробуют через Польшу — будет в три раза дороже", цитирует заявление президента БелТА.

По словам премьер-министра Белоруссии Романа Головченко, власти республики готовятся к возможному запрету транзита белорусских удобрений через Литву, разрабатывая альтернативные варианты и ответные меры.

"Мы это без ответа не оставим. Нам придется принимать ответные меры", — подчеркнул чиновник.

Он заявил о возможности остановки поставок экспортируемых в настоящее время из Белоруссии в Литву материалов и сырья.

"Если мы остановим поставки этих товаров, переориентируем их на другие рынки, пусть литовский бизнес спросит у своего правительства, как оно будет решать их проблемы", — заявил он.

Ранее США ввели санкции в отношении "Беларуськалия", предполагающие прекращение поставок белорусских удобрений через Клайпедский порт в Литве. Однако пока транзит через него продолжается, поскольку "Беларуськалий" уже заплатил аванс за будущие поставки.

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